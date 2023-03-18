18 Mart 2023, Cumartesi
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü! Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda töreni yapıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda töreni yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sancağa altın madalya toka etti. Çanakkale destanının 108'inci yıl dönümü etkinliklerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.