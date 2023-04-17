17 Nisan 2023, Pazartesi
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17/25 yargı kumpasının beyni Dallas'ta! FETÖ'nün 'Gölge adalet Bakanı' lüks içinde yaşıyor
17/25 yargı kumpasının beyni olan Ahmet Can'ın da diğer FETÖ firarileri gibi ABD'de ortaya çıktı. Sabah, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı kumpası sonrası ABD'ye firar eden Ahmet Can'ı 45 günlük nefes kesen bir araştırmayla Dallas'ta buldu. Avukat olmasına rağmen Teksas'ta dondurmacı açarak kimliğini gizlemeye çalışan FETÖ'nün yargı imamı içinde sinema salonu bile olan ultra lüks bir villada yaşıyor. Ahmet Can mavi kategoride, kırmızı bültenle aranıyor.