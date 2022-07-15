15 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
15 Temmuz'da TBMM'de neler yaşandı? Milletvekilleri darbeye karşı direndi
15 Temmuz'da TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayla hafızalara kazınan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Atılan bombaya rağmen konuşmamı kesmedim. 'Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir' dedim. Halkımız gibi Meclis'imiz de FETÖ'cü teröristlere geçit vermedi" dedi. O gece Gazi Meclis'te neler yaşandı? AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, o gece yaşananınları A Haber canlı yayınında anlattı.