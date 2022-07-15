15 Temmuz'da TBMM'de neler yaşandı? Milletvekilleri darbeye karşı direndi

15 Temmuz'da TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayla hafızalara kazınan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Atılan bombaya rağmen konuşmamı kesmedim. 'Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir' dedim. Halkımız gibi Meclis'imiz de FETÖ'cü teröristlere geçit vermedi" dedi. O gece Gazi Meclis'te neler yaşandı? AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, o gece yaşananınları A Haber canlı yayınında anlattı.

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