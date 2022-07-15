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15 Temmuz'da TBMM'de neler yaşandı? Milletvekilleri darbeye karşı direndi

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 10:40
15 Temmuz'da TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayla hafızalara kazınan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Atılan bombaya rağmen konuşmamı kesmedim. 'Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir' dedim. Halkımız gibi Meclis'imiz de FETÖ'cü teröristlere geçit vermedi" dedi. O gece Gazi Meclis'te neler yaşandı? AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, o gece yaşananınları A Haber canlı yayınında anlattı.
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