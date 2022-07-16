16 Temmuz 2022, Cumartesi
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15 Temmuz’da Batı medyasının rolü! 15 Temmuz’u kim, neden destekledi?
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Fakat Batı’da ilk andan beri tutum değişmedi. Batı basını, darbe girişimi gecesi kameralarını Türkiye'ye çevirdi. Darbeyi destekleyen yayınlar yaptı. Girişim bastırıldıktan sonra bile skandal yazılar kaleme aldı. Batı basını 15 Temmuz'u nasıl gördü? İşte tüm detaylar…