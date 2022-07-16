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15 Temmuz’da Batı medyasının rolü! 15 Temmuz’u kim, neden destekledi?

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Giriş: 16.07.2022 10:46
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Fakat Batı’da ilk andan beri tutum değişmedi. Batı basını, darbe girişimi gecesi kameralarını Türkiye'ye çevirdi. Darbeyi destekleyen yayınlar yaptı. Girişim bastırıldıktan sonra bile skandal yazılar kaleme aldı. Batı basını 15 Temmuz'u nasıl gördü? İşte tüm detaylar…
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15 Temmuz’da Batı medyasının rolü!
15 Temmuz’da Batı medyasının rolü!
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