15 Temmuz şehitleri için 251 çift ayakkabı: Son yürüyüşünü yapan kahramanlar

ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, New York'taki Times Meydanı'na, 15 Temmuz Şehitleri’ni sembolize etmek için 251 çift ayakkabı koydu. FETÖ tarafından şehit edilenlerin anıldığı etkinlikte, ABD'lilere İngilizce bildiri dağıtıldı. Bildiride, "Burada gördüğünüz ayakkabıların her bir çifti demokrasi uğruna 'son yürüyüşünü' yapmış bir kahramanı temsil ediyor." denildi.

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