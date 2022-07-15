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15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptı? Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 15:37
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nda bulunan Kılıçdaroğlu, yaptığı bir dizi bilinmeyen telefon görüşmelerinin ardından çıkışı kapatmış olan darbeci askerlerin bölgeden bir anda çekilmesiyle kapıdan 'kontrollü' bir şekilde ayrıldı. Kılıçdaroğlu havalimanından nasıl ayrıldı? Tanklar Kılıçdaroğlu’nun yolundan nasıl çekildi? A Haber ekibinden Kerim Ulak havalimanıdan o gürüntelerin perde arkasını anlattı.
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