15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptı? Kılıçdaroğlu’nun kontrollü kaçışı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nda bulunan Kılıçdaroğlu, yaptığı bir dizi bilinmeyen telefon görüşmelerinin ardından çıkışı kapatmış olan darbeci askerlerin bölgeden bir anda çekilmesiyle kapıdan 'kontrollü' bir şekilde ayrıldı. Kılıçdaroğlu havalimanından nasıl ayrıldı? Tanklar Kılıçdaroğlu’nun yolundan nasıl çekildi? A Haber ekibinden Kerim Ulak havalimanıdan o gürüntelerin perde arkasını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN