15 Temmuz gazisi Sinan Esen yaşadıklarını A Haber’de anlattı

15 Temmuz hain darbe gecesinde vatanını korumak isteyen yüzlerce kişi o gece gazi oldu. Onlardan biri de Sinan Esen’di. 15 Temmuz gazisi Sinan Esen yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

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