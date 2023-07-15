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15 Temmuz gazisi Sinan Esen yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 12:07
15 Temmuz hain darbe gecesinde vatanını korumak isteyen yüzlerce kişi o gece gazi oldu. Onlardan biri de Sinan Esen’di. 15 Temmuz gazisi Sinan Esen yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
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