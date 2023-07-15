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15 Temmuz: Bir milletin direnişi! Can pahasına destansı direniş

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 13:04
15 Temmuz’da FETÖ’cü alçaklar milletin vergileriyle alınan silahlarla vatanı işgal etmeye kalktı ancak can pasına direnen halk darbecilere geçit vermedi ve vatanı teslim etmedi. 15 Temmuz destanının kahramanları gazilerimiz ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Özel harekat polis memuru şehit Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya, özel harekat polis memuru şehit Ahmet Çakır'ın annesi Asiye Çakır ve 15 Temmuz gazisi Muammer Polat A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a özel açıklamalar yaptı.
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