15 Temmuz 2023, Cumartesi
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15 Temmuz: Bir milletin direnişi! Can pahasına destansı direniş
15 Temmuz’da FETÖ’cü alçaklar milletin vergileriyle alınan silahlarla vatanı işgal etmeye kalktı ancak can pasına direnen halk darbecilere geçit vermedi ve vatanı teslim etmedi. 15 Temmuz destanının kahramanları gazilerimiz ve şehit yakınları yaşadıklarını A Haber’de anlattı. Özel harekat polis memuru şehit Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya, özel harekat polis memuru şehit Ahmet Çakır'ın annesi Asiye Çakır ve 15 Temmuz gazisi Muammer Polat A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a özel açıklamalar yaptı.