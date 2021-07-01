15 ay sonra normale dönüş! Nasıl bir süreç başlıyor? İşte 10 maddede yeni dönem...

Türkiye 15 ayın ardından normale döndü. Sokak kısıtlaması ve seyahat sınırlaması bitti mi? İş yerleri hangi saatlerde çalışacak? Eğlence mekanları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı? Restoran-kafelerde hes kodu sorulacak mı? Kahvehanelerde oyun oynanabilecek mi? Konserler ve festivaller başlıyor mu? Toplu taşımada nasıl olacak? Kamu kurumları hangi saatlerde açık? Nikah ve düğünler nasıl olacak? Mangal yakılabilecek mi? İşte Türkiye'nin normal hayata dönüşünde merak edilen soruların cevapları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN