122 fonda 199,25 milyar TL ödeme: "45 milyar TL'nin üzerinde tahsilat sağlandı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasına ilişkin bilgi vermek amacıyla kameraların karşısına geçti. Cevdet Yılmaz, fon tasfiye sürecinde ara ödemelerin tamamlandığını ve 122 fondan yaklaşık 200 milyar liralık ödeme yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmada iddianamenin yazım aşamasına gelindiğini duyurdu.