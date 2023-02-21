12 kişiye mezar olan binanın mühendisi CHP'li belediyenin satın alma müdürü Muzaffer Mete çıktı! Yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkılan binaların sorumlularına yönelik yapılan operasyon kapsamında dikkat çeken bir olay yaşandı. Adana’da yarısı yıkılan ve enkazında 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi ve teknik uygulama sorumlusu Muzaffer Mete çıktı. Mete'nin CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanacağı anlayan Mete kaçma hazırlıkları yaparken teslim oldu.