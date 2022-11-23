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12 Kasım 1999’dan 23 yıl sonra Düzce depremi! Neler değişti? Aradaki fark ne?

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Giriş: 23.11.2022 11:18
Düzce’de 12 Kasım 1999’da 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilançosu çok ağır oldu, binlerce insanımız yaralandı ve 800’ün üstünde canımızı kaybettik. 23 yıl sonra 23 Kasım 2022’de yine Düzce’de 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve birçok ilden hissedildi. Bu depremde can kaybı yaşamadık, yıkılan binalar ise söz konusu olmadı. İşte 23 yıl sonra Düzce depreminden notlar…
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