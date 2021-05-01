1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı? | İstanbul’daki ilk 1 Mayıs | A HABER ANALİZ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önce Amerika’da başladı sonra da tüm dünyaya yayıldı. Aslında ilk ortaya çıktığında bir bayram değil adeta kanlı bir gün olarak geçiyordu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Her 1 Mayıs provokasyonlara, kanlı eylemlere sahne oldu. Ta ki 2009 yılında Başkan Erdoğan tarafından resmi bayram olarak ilan edilene kadar. İşte 1 Mayıs’ın bayram olarak kutlanma sürecini anlatan A Haber’in analiz haberi…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önce Amerika'da başladı sonra da tüm dünyaya yayıldı.

Aslında ilk ortaya çıktığında bir bayram değil adeta kanlı bir gün olarak geçiyordu. Türkiye'de de durum farklı değildi.

Her 1 Mayıs provokasyonlara, kanlı eylemlere sahne oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN VE KRİTİK 1 MAYIS ADIMI!

Ta ki 2009 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi bayram olarak ilan edilene kadar.

İşte 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlanma sürecini anlatan A Haber'in analiz haberi…