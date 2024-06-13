EURO 2024 heyecanı başlıyor! Almanya-İskoçya açılış maçı cuma 22’de oynanacak

EURO 2024'e geri sayım sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya ile İskoçya Münih'teki Allianz Arena'da saat 22'de karşılaşacak. Dev turnuvada Milli Takımımız dahil 24 ülke mücadele edecek. F Grubu'nda bulunan Türkiye, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacak. Milliler ikinci maçında ise 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak. Bu müsabakalara Dortmund'un stadı Signal Iduna Park Ev sahipliği yapacak. Türkiye gruptaki son maçında 26 Haziran çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile kozlarını paylaşacak.

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