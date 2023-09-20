Zamlı maaşlarda hesaplar değişti! Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi...

2024 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin maaşı ne kadar yükselecek? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Masadaki formüller neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hangi mesajları verdi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı.

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