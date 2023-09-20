Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

MAAŞ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bir açıklama daha yapmıştı artık biz maaşları hedeflenen enflasyon üzerinden yapacağız şeklinde.



Yani maaş hesaplamalarında bir değişikliğe gidiliyor. Hesap yönteminde bir değişikliğe gidiliyor. Gerçekleşen enflasyon değil hedeflenen enflasyon üzerinden bir maaş artışı yapılacak.