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Haberler Galeri Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

2024 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin maaşı ne kadar yükselecek? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Masadaki formüller neler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hangi mesajları verdi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 12:17
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Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük memur maaşının 33 bin lira seviyelerine çıkacağını açıkladı.

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Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

Peki hangi düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? Memur maaşına ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında tek tek hesapladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı 33 bin TL en düşük memur maaşı olacak şeklinde.

Zaten biz de yaptığımız formüllerde aşağı yukarı aynı rakamı bulmuştuk.

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Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

MAAŞ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bir açıklama daha yapmıştı artık biz maaşları hedeflenen enflasyon üzerinden yapacağız şeklinde.


Yani maaş hesaplamalarında bir değişikliğe gidiliyor. Hesap yönteminde bir değişikliğe gidiliyor. Gerçekleşen enflasyon değil hedeflenen enflasyon üzerinden bir maaş artışı yapılacak.

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Asgari ücret... Memur ve emekli maaşı... SSK + Bağ-Kur emeklisi... Zamlı maaşlarda hesaplar değişti

Bunun üzerinden baktığımızda gerek memur maaşları, asgari ücret, emekli maaşları bütün bu maaşların belirlenmesindeki yöntem bu şekilde olacak. Şu an itibariyle görünen bu.