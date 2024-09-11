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Yumurta fiyatları fırladı! Tanesi 4 lirayı geçti

Yumurta fiyatları fırladı! Tanesi 4 lirayı geçti

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 09:25
Yumurta gerek kahvaltıların gerekse yapılan birçok yemeğin vazgeçilmezi. Son dönemde ise zamlarla gündemde. Ağustos ayında 75 lira civarına satılan 30'lu yumurta fiyatı bugünlerde 110 liraya fırladı. Akaryakıta yem fiyatlarına zam gelmediği halde fahiş zamlar yapıldı. Ekiplerimiz araştırdı…
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