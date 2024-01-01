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Yeni yılda MTV ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 15:47
2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre belirleniyor. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kultudağ aktardı.
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