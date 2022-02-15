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Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak? Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?

A Haber
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Giriş: 15.02.2022 10:23
Yastık altındaki 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni sistem başlıyor. 81 ilde bin 500 noktada Altın Değerleme Noktası olacak ve KAD-SİS kullanılacak. Vatandaşlar altınlarında değer kaybı yaşamadan ve kiralık kasa parası ödemeden güvenli şekilde sisteme girebilecek. Peki bu sistem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

YENİ ALTIN SİSTEMİ

* EVDEKİ ALTIN KUYUMCUYA YA DA DARPHANEYE GÖTÜRÜLECEK

* GRAMA GÖRE SERTİFİKA VERİLECEK

* GÜNCEL FİYATTAN KOMİSYONSUZ SERTİFİKALANDIRILACAK

* SERTİFİKANIN BEDELİ ORANINDA ZAMANA BAĞLI KAR PAYI DA VERİLECEK

* SERTİFİKA İSTENİLDİĞİNDE GÜNCEL FİYATTAN TL'YE ÇEVİRİLEBİLECEK

* ALTIN SERTİFİKASININ BEDELİ İLE İSTERSE YİNE ALTIN ALABİLECEK

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