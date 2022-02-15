Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak? Evdeki altın nasıl gelire dönüşecek?

Yastık altındaki 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için yeni sistem başlıyor. 81 ilde bin 500 noktada Altın Değerleme Noktası olacak ve KAD-SİS kullanılacak. Vatandaşlar altınlarında değer kaybı yaşamadan ve kiralık kasa parası ödemeden güvenli şekilde sisteme girebilecek. Peki bu sistem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

YENİ ALTIN SİSTEMİ

* EVDEKİ ALTIN KUYUMCUYA YA DA DARPHANEYE GÖTÜRÜLECEK

* GRAMA GÖRE SERTİFİKA VERİLECEK

* GÜNCEL FİYATTAN KOMİSYONSUZ SERTİFİKALANDIRILACAK

* SERTİFİKANIN BEDELİ ORANINDA ZAMANA BAĞLI KAR PAYI DA VERİLECEK

* SERTİFİKA İSTENİLDİĞİNDE GÜNCEL FİYATTAN TL'YE ÇEVİRİLEBİLECEK

* ALTIN SERTİFİKASININ BEDELİ İLE İSTERSE YİNE ALTIN ALABİLECEK