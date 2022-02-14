Altını olanlar dikkat! İndirimli kredi faizi geliyor | Detaylar netleşti

ÇEYREK HESAP UYGULAMASI



Bu yeni sistem dışında bir de ek olarak çeyrek hesabı uygulaması devreye girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açması uygulaması 1 Mart'tan itibaren başlatılacak. Sistemin işleyişine örnek vermek gerekirse vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek.

Bu çeyrek altın hesaplarını değerleme şekillerinde değerlendirdikten sonra birebir hesabında gözüken altın miktarını fiziki olarak çekebilecek. Darphane bu süreçte gerekli ekspertiz desteğini bankalara sağlayacak. Çeyrek katılım ve vadeli hesaplarını da 15 Mart'tan itibaren uygulamaya alınacak.