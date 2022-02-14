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Döviz ve altından TL'ye geçen kazanacak: Stopaj sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Döviz ve altından TL’ye geçen kazanacak: Stopaj sıfırlandı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Merkez Bankası, `Liralaşma` stratejisi doğrultusunda adım atmaya devam ediyor. Döviz ve altın birikimi olan tüzel kişiler ile Yurt Dışında Yerleşik Türk vatandaşları için `Kur korumalı TL mevduat` kapsamında TL dönüşte stopaj sıfırlandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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