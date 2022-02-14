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Altını olanlar dikkat! Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Altını olanlar dikkat! Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak?

81 ilde bin 500 adet fiziki altın noktası belirlenecek. Uygulamanın 1 Mart’tan itibaren hayata geçmesi planlanıyor. Peki bu sistem nasıl işleyecek? A Haber ekibinden Rıfat Fırat sisteme giren ve KAD-SİS’in uygulandığı bir kuyumcuya gitti. İşte tüm detaylar…

Kuyumcu Ozan Kalınkara'nın açıklamaları:

"Burası bir ADN noktası yani Altın Değerleme Noktası. KAD-SİS siteminde iki karşılıklı ekran ve bir kamera var. İşlemin yapıldığı bir zemin var. Öncelikle altın bankacılığı hesabı olması gerekiyor.

Altın hesabı olan müşteri altınlarını sisteme dahil etmek üzere ADN'ye geldiğinde KAD-SİS'te müşterinin cep telefonuna gelen şifrelerle müşteri PİNPAD ile sisteme şifresini giriyor.

Bu noktadan sonra hesabına ulaşılıyor. Buradaki altınlar hiçbir kayıp olmadan, komisyon farkı çıkmadan hepsi 24 ayara fikslenerek müşterinin hesabına geçiyor. Sistem bu kadar güvenli ve basit.

Tüm bu işlemler kamera ile kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor. 1 Mart'tan itibaren sistem başlayacak ve vatandaş altınını getirdiğinde bir de sertifika alacak. Onun için de beklemedeyiz.

Bu sistem birçok noktaya avantaj sağlayacak. Öncelikle vatandaş altınlarını evde saklamak istemiyor, kasa kiralamak istemiyor burada değer kaybetmeden direkt sisteme giriyor.

Eskiden bankalarda altın toplama günleri yapılıyordu. Şimdi artık burada seçilen ADN'lerde haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 10'a kadar bütün işlemlerini yapabilecek. Bu sistem için gelenler aslında yeni bir müşteri oluyor.

Bu sayede yeni müşterilerle tanışma imkanı sağlanacak. Bu sistem ile yastık altındaki altın ekonomiye kazandırılmış oluyor. Bu açıdan bir sistem birçok avantajı aynı anda sunuyor.

Bu sistemde hiçbir komisyon işlemi yok. Burada hiçbir ürün değer kaybına uğramayacak. Vatandaşlar verilen sertifikalarla isterse nakit olarak da alım yapabilecek. Ama isterse altın olarak da alabilecek bu tamamen vatandaşın isteğine bağlı bir durum."

Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak? SİSTEME TESLİM EDİLEN BİLEZİK NE OLACAK?
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