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Yeni müjdenin adı “Amasra” mı? İşte Karadeniz müjdesinin ipuçları

A Haber
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Giriş: 04.06.2021 10:00
Güncelleme:04.06.2021 10:04
Türkiye Karadeniz’den gelecek müjdeyi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi açıklayacak. Peki yeni müjde ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bu işler 2016’da 2017’de Berat Albayrak beyin Enerji Bakanlığı zamanında ortaya çıkmıştı. O zamanlar çok da vakıf olamadılar. Berat bey sık sık şunu söyledi milli gemimiz geliyor kendi milli gemimizle kendi mühendisimizle bu işi araştıracağız gaz arayacağız diye hep bu konuşmaları yapıyordu." dedi.
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Karadeniz müjdesinin ipuçları
Karadeniz müjdesinin ipuçları
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