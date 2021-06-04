Yeni müjdenin adı “Amasra” mı? İşte Karadeniz müjdesinin ipuçları

Türkiye Karadeniz’den gelecek müjdeyi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos Limanı açılışında önemli bir müjdeyi açıklayacak. Peki yeni müjde ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bu işler 2016’da 2017’de Berat Albayrak beyin Enerji Bakanlığı zamanında ortaya çıkmıştı. O zamanlar çok da vakıf olamadılar. Berat bey sık sık şunu söyledi milli gemimiz geliyor kendi milli gemimizle kendi mühendisimizle bu işi araştıracağız gaz arayacağız diye hep bu konuşmaları yapıyordu." dedi.

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