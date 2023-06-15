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Yeni dönemin ilk ekonomi zirvesi! Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 12:21
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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