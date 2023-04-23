Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Türk mühendisler tarafından tasarlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Konuğu Dr. Eray Güçlüer aktardı.