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Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Türk mühendisler tarafından tasarlandı.

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Giriş: 23.04.2023 19:06
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni ALTAY Tankı, bugün Sakarya Arifiye’de düzenlenecek törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Konuğu Dr. Eray Güçlüer aktardı.
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor!
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor!
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor!
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor!
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