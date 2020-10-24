Yapılandırma nasıl uygulanacak? Neleri kapsayacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

AK Parti'nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili teklifinin detayları belli oldu. Borçlar 18 ay taksitle ödenebilecek. Peşin ödeme yapanın gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek. Dev yapılandırmanın tüm detaylarını A Haber canlı yayınına bağlanan Eski Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu yorumladı.