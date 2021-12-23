23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Vergi muafiyeti teklifi Meclis'ten geçti! Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok | Maaşlardaki vergi tutarı nasıl hesaplanacak?

Vergi muafiyeti teklifi Meclis'ten geçti! Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok | Maaşlardaki vergi tutarı nasıl hesaplanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2021 09:28
Asgari ücrete vergi muafiyeti getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre tüm çalışan maaşlarının asgari ücret kadarlık kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak. İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalfette dolar telaşı! Ama neden?
Muhalfette dolar telaşı! Ama neden?
Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok
Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok
Ekmek fiyatı geri çekilir mi?
Ekmek fiyatı geri çekilir mi?
Muhalefete gizli faiz cevabı!
Muhalefete gizli faiz cevabı!
Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?
Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?
Fiyatlar düşecek mi? İşte cevap...
Fiyatlar düşecek mi? İşte cevap...
Yeni sistem nasıl işliyor?
Yeni sistem nasıl işliyor?
Kuyumcukent esnafından yıl sonu kampanyası
Kuyumcukent esnafından yıl sonu kampanyası
Kurdaki düşüş konuta nasıl yansıyacak?
Kurdaki düşüş konuta nasıl yansıyacak?
Yeni sistem devrede! İşte bugünkü kur
Yeni sistem devrede! İşte bugünkü kur
Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak?
Yeni adımların ihracata etkisi ne olacak?
Dolar düştü etiketler değişecek mi?
Dolar düştü etiketler değişecek mi?
Daha Fazla Video Göster