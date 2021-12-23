Vergi muafiyeti teklifi Meclis'ten geçti! Maaşların asgari ücret kısmına vergi yok | Maaşlardaki vergi tutarı nasıl hesaplanacak?

Asgari ücrete vergi muafiyeti getiren düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre tüm çalışan maaşlarının asgari ücret kadarlık kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yürürlükten kalkacak. İşte ayrıntılar...

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