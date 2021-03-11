Uzaktan çalışmada yeni dönem! Evden çalışanların hakları neler?

Pandemiyle hayatımıza yerleşen uzaktan çalışmanın kuralları belirlendi. Uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili yönetmelik çıktı. Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları ise tek tek sıralandı. Peki kimleri ilgilendiriyor? Sözleşme nasıl yapılacak? Evdeki maliyetleri şirket karşılayacak mı? Çalışma mekanı nasıl olacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Pandemiyle hayatımıza yerleşen uzaktan çalışmanın kuralları belirlendi. Uzaktan çalışanların haklarıyla ilgili yönetmelik çıktı. Çalışma Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, uzaktan çalışmanın usul ve esasları ise tek tek sıralandı. Peki kimleri ilgilendiriyor? Sözleşme nasıl yapılacak? Evdeki maliyetleri şirket karşılayacak mı? Çalışma mekanı nasıl olacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.