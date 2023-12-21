Turkuvaz Medya'da Yerel Yönetimler Zirvesi düzenleniyor. Zirveye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Türkiye'nin birçok ilinden belediye başkanı katılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN