Türkiye’den Suriye’ye gaz akışı başladı!

Türkiye bugün Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp gaz ihraç etmeye başladı. Bölgeye verilecek elektrik ve doğal gaz sayesinde 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Suriye’ye verilecek doğal gazla günlük enerji arzı 10 saate kadar çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, “Gaz akışını başlatacak vanayı çevirecek ve Azerbaycan’dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye’ye vereceğiz. Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz.” dedi.