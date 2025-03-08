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Tren seferlerinde aile yılı indirimi! Aile ile seyahate yüzde 15 indirim

Tren seferlerinde aile yılı indirimi! Aile ile seyahate yüzde 15 indirim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 10:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca indirim uygulamasının 8 Mart'ta yani bugün başlayacağını ifade etti.
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Tren seferlerinde aile yılı indirimi! Aile ile seyahate yüzde 15 indirim
Tren seferlerinde aile yılı indirimi!
Tren seferlerinde aile yılı indirimi!
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