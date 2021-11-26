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Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Muhalefeti Demirtaş mı dizayn ediyor?

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 09:36
Güncelleme:26.11.2021 09:38
CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu döviz kurlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında AK Partiye oy verenleri hedef aldı. Hükümeti gayri milli olmakla suçlamayan kalkışan Kılıçdaroğlu AK Parti’ye destek verenleri de gayri milli ilan etti. Bu açıklama oldukça tepki çekti. Dünyada pandeminin yol açtığı krizi görmezden gelen Türkiye’nin ekonomisine yapılan saldırılara kayıtsız kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun amacı ne? Döviz sabotajının nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Erken seçim ittifakına finans çetesi desteği mi? Amaçları erken seçim, yöntemleri kur saldırısı mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı değerlendirdi.
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