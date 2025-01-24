Suriye ile ticaretin yol haritası belirlendi! 5 başlıkta yol haritası

Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde 5 maddelik yol haritası belirlendi. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak. Ticaret Bakanlığı; Türk ürünlerinin artık Suriye'nin tamamına ulaşabildiğini açıkladı.

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