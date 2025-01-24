24 Ocak 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Suriye ile ticaretin yol haritası belirlendi! 5 başlıkta yol haritası
Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde 5 maddelik yol haritası belirlendi. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak. Ticaret Bakanlığı; Türk ürünlerinin artık Suriye'nin tamamına ulaşabildiğini açıkladı.