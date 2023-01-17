17 Ocak 2023, Salı
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Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti! Sözleşmeli akademisyenler için ayrı çalışma geliyor
Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Yaklaşık olarak 550 bin kadrolu sayısının neden 480 binlere kadar düştüğüne yönelik sorulara ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli bilgiler verdi.