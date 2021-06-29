29 Haziran 2021, Salı
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Sosyal yardımlar artıyor! Memura zamlı aile yardımı ne kadar?
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haber geldi. Memurlar Temmuz’da aile yardımını zamlı almaya hazırlanırken, emeklilere de ödenmesi toplu sözleşmeye taşınacak. Talepler hayata geçerse, 2 çocukluya aylık 495 lira ek gelirin yolu açılacak. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.