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Son dakika: Uzman isimler A Haber'de Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.