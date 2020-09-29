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Son dakika: Uzman isimler A Haber'de Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

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Giriş: 29.09.2020 12:32
Güncelleme:29.09.2020 13:09
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlardan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi: Dünyaya meydan okuma UZMANLARDAN YENİ EKONOMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ: DÜNYAYA MEYDAN OKUMA
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI: VERİLER GELECEK ADINA KUVVETLİ MESAJLAR VERİYOR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NI AÇIKLADI

Uzman isimler Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi
Uzman isimler Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi
Uzman isimler ekonomide 3 yıllık yol haritasını değerlendirdi
Uzman isimler ekonomide 3 yıllık yol haritasını değerlendirdi
İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
İşte ekonomide 3 yıllık yol haritası
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