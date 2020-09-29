Son dakika: Uzman isimler A Haber'de Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki bu ekonomi programı ne anlama geliyor? Ekonomide 3 yıllık yol haritası ne? Stratejist Cüneyt Paksoy, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.