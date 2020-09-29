Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, eylül ayı Ekonomi Güven Endeksi rakamlarına ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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