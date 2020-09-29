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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı , " öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, eylül ayı Ekonomi Güven Endeksi rakamlarına ilişkin mesaj paylaştı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLAMASI: VERİLER GELECEK ADINA KUVVETLİ MESAJLAR VERİYOR

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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