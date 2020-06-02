Son dakika: THY duyurdu! İşte yurt dışı uçuşlarının başlayacağı 6 ülke! Peki yurt içi uçuşları hangi illere yapılacak |Video

Son dakika... Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt dışı uçuşlara başlayacağı ülkeler ve uçuş noktaları belli oldu. THY ilk etapta 6 Avrupa ülkesinin 17 şehrinden, Türkiye'deki 14 noktaya uçuş yapacak. 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkenin 17 şehrinden, Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyadan paylaşımında, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA YOLLARI AVRUPA'DAN ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA DİREKT UÇACAK



Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. Türk Hava Yolları, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında misafirlerinin seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 7 ülkenin 17 şehrinden, Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; Almanya, İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

BASEL'DEN GAZİANTEP'E, FRANKFURT'TAN ELAZIĞ'A



Türk Hava Yolları yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dâhil edilen; Basel- Gaziantep, Hannover- Diyarbakır, Salzburg – Ordu/Giresun, Frankfurt – Elâzığ, Amsterdam – Kayseri uçuşları 2020 yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak geçtiğimiz dönemlerde de sefer icra edilmiş olan uçuşlar misafirlerin en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

*İlgili yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg; İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm.

**İlgili yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman