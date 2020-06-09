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Son dakika: Sanayide normalleşme adımlar! Çarklar yeniden dönüyor yatırım hızlanıyor |Video

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Giriş: 09.06.2020 15:23
Güncelleme:09.06.2020 15:31
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarına geçtiğimiz bu günlerde ekonomi de canlanıyor. Sanayi de çarklar yeniden dönerken yatırımlar da hızlanıyor. Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Doğtaş CEO’su Davut Doğan, ve TOBB Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarına geçtiğimiz bu günlerde ekonomi de canlanıyor. Sanayi de çarklar yeniden dönerken yatırımlar da hızlanıyor. Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Doğtaş CEO'su Davut Doğan, ve TOBB Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

MERKEZ BANKASI'NDAN STRATEJİK SEKTÖRE 20 MİLYAR TL KREDİ

Medipol Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin: Merkez Bankaları dünyanın her ekonomisinde Bankaların bankası olarak adlandırılır. MB özellikle bu tür katma değer odaklı yatırımları desteklemek amacıyla böyle bir adım atmış durumda son derece önemli bir adım.

CİDDİ SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADIK

Doğtaş CEO'su Davut Doğan: Biz 2020 yılının aslında mobilya sektörü olarak çok güzel başlangıç yapmıştık. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Şimdi çıktık çünkü ciddi bir sipariş almaya başladık.

2 MİLYON İSTİHDAM

TOBB Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat: Özellikle hazır giyim ve tekstil 1 milyon 100 bin mağazacılık sektörünü de kattığımızda 2 milyon istihdamı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. En başta alınan tedbirler çok değerliydi. Kısa çalışma ödeneğinden sektörümüz de yararlandı.

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