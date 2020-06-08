08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği

Son dakika haberi... , "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. ’nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL’ye kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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Son dakika haberi... , "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. 'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

detaylar gelecek...

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