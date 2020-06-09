09 Haziran 2020, Salı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı

Hazine ve , Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu () ile mutabakata varıldığını açıkladı. Bu haber sonrası Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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AÇIKLAMA YAPILDI! KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Hazine ve 'dan Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne () yönelik bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu () ile mutabakata varıldığı belirtildi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

TAHVİLLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLME KABİLİYETİ ARTACAKTIR

Euroclear Bank saklama özelliği ile yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

BAKAN BERAT ALBAYRAK: ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

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