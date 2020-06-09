Hazine ve Maliye Bakanlığı takas ve saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldığını açıkladı. Bu haber sonrası Twitter'dan açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) yönelik bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varıldığı belirtildi.
İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
"Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.
TAHVİLLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLME KABİLİYETİ ARTACAKTIR
Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
BAKAN BERAT ALBAYRAK: ANLAŞMA HAYIRLI OLSUN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
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