08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni kredi hamlesi! 20 milyar lira daha eklendi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni kredi hamlesi! 20 milyar lira daha eklendi

Son dakika haberine göre () yatırım taahhütlü avans kredilerine 20 milyar lira daha eklendiğini ve bu kredilerin, "ilk aşamada Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya" başlanacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
ABONE OL
MERKEZ'DEN YENİ KREDİ HAMLESİ!

'den yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihli basın duyurusu ile, koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 60 milyar Türk lirasına kadar Türk lirası cinsi ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı ilan edildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Geçen dönemde, işletme sermayesine yönelik ihtiyacının bankacılık sistemince etkin bir şekilde karşılandığı görülmüştür.
"Bu nedenle, Türk lirası cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, ülkemiz açısından kritik önemde olan selektif sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla, daha verimli bir şekilde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir.
"Türk lirası cinsi reeskont kredileri için kalan 40 milyar Türk liralık limitin; 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 10 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla kullandırılmaya devam edilecektir."
Yatırım taahhütlü avans kredileriyle, TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları ile uyumlu olarak;
- verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi,
- dışa bağımlılığın ve cari açık sorununun azaltılması,
- ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin
amaçlandığı vurgulanan açıklamada, krediye ilişkin şu bilgiler verildi:

Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi | Video EKONOMİSTLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI A HABER CANLI YAYININDA DEĞERLENDİRDİ | VİDEO


"Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve aracılığıyla, Yatırım Teşvik Belgesine sahip ve selektif sektörlerde yatırım yapacak firmalara kullandırılacaktır.
"Krediler, ilk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra diğer kalkınma ve yatırım bankaları da uygulamaya dâhil edilebilecektir.
"Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit faizli olarak kullandırılacaktır. Kredi oranı bankalar için, Türk lirası cinsi reeskont kredilerinde olduğu gibi, TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo faiz oranının 150 baz puan altında olacaktır.
"Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi tutarı, istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde, 400 milyon Türk lirası ile sınırlı olacak, böylece imkândan çok sayıda firmanın yararlanması sağlanacaktır."

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Cari açığı azaltacak krediden rahatsız oldular MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ HAMLE! CARİ AÇIĞI AZALTACAK KREDİDEN RAHATSIZ OLDULAR
Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş kredi kararı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ KREDİ KARARI
Son dakika: Merkez Bankasından enflasyon açıklaması! SON DAKİKA: MERKEZ BANKASINDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI!
Son dakika: Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklandı SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU AÇIKLANDI

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA