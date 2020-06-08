08 Haziran 2020, Pazartesi
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Merkez Bankası (TCMB) repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira

(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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TCMB'DEN PİYASAYA YAKLAŞIK 7 MİLYAR LİRA
(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 31 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.

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