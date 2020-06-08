Merkez Bankası (TCMB) repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 7 milyar lira

TCMB ), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 6 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhaleye 31 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.