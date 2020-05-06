Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kim kaç lira alacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Milyonlarca çalışana ödemeler başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5’i itibariyle hesaplara geçti. Brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Net ödeme ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca çalışana ödemeler başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5'i itibariyle hesaplara geçti. Brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Net ödeme ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.





BRÜT MAAŞ 5 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE İSE