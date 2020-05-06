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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kim kaç lira alacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kim kaç lira alacak? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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06.05.2020
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışana ödemeler başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5’i itibariyle hesaplara geçti. Brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Net ödeme ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca çalışana ödemeler başladı. Kısa çalışma ödeneği ayın 5'i itibariyle hesaplara geçti. Brüt maaşın ne kadarı ödeniyor? Net ödeme ne kadar? Kim kaç lira alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.


BRÜT MAAŞ 5 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE İSE

Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATIYOR! İŞÇİLER KAÇ SAAT ÇALIŞACAK? İSTİSMAR EDENLERİN CEZASI NEDİR?
Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI? ÖDEMELER NEREDEN, NASIL ALINACAK? İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BEKLEYENLER DİKKAT! ÖDEMELER O TARİHTE YAPILACAK! KİMLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLECEK?

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