Murat Kurum'dan açılış töreninde dikkat çeken mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya 500 Bin Sosyal Konut Kura Töreni ile Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, canlı bağlantıyla Merkez Çarşı ve arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Programda konuşan Bakan Kurum, "Milletimiz bizim yanımızda olduğu sürece bu başarı hikâyelerini yazmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Program kapsamında butona basılarak hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi de başlatıldı.