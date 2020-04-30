Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Milyonlarca işçinin beklediği Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar 291 bin 594 firma, 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yaptığını bildirdi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin tarihi açıklandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği kimler alabilecek? İşte merak edilen her şey...