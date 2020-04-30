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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ödemelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Şu ana kadar 291 bin 594 firma, Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yaptı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:53Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:44