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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ödemelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Şu ana kadar 291 bin 594 firma, Kısa Çalışma Ödeneği için başvuru yaptı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:44
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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Milyonlarca işçinin beklediği Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar 291 bin 594 firma, 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yaptığını bildirdi. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin tarihi açıklandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği kimler alabilecek? İşte merak edilen her şey...

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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde ödenecek. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden
ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

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Kısa çalışma ödeneği bekleyenler dikkat! Ödemeler o tarihte yapılacak! Kimler kısa çalışma ödeneği alabilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.