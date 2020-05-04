04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamın korunması için kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırıldı. Salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ödemelerin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

? Kısa çalışma ödeneği ne zaman verilecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik önlemler alındı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı. Salgın nedeniyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlerin başvurduğu kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

Detaylar bir sonraki sayfada...

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