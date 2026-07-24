Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'nın 6. yılına özel mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, mesajında, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…" ifadelerine yer verildi. Sabah namazından itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde toplanan vatandaşlar, cuma namazı için de camide saf tuttu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden son gelişmeleri ve 6. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa ilişkin detayları aktardı.