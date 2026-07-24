Testi kebabından şerbetli pideye Aksaray lezzetleri

Aksaray mutfağının birbirinden özel yöresel lezzetleri, asırlık tariflerle hazırlanarak sofralardaki yerini koruyor. Testi kebabından kuzu çevirmesine, coğrafi işaret tescilli şerbetli pideden yöreye özgü diğer tatlara kadar Aksaray'ın gastronomi kültürü mercek altına alındı. A Haber Muhabiri Ahmet Çelik ile Kameraman Tunahan Konuk, Aksaray'ın yöresel lezzetlerini yerinde inceleyerek testi kebabı, kuzu çevirme ve şerbetli pidenin hazırlanışına ilişkin detayları ekrana taşıdı.