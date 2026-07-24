TBMM'de yeni tablo: CHP 5. sıraya geriledi

CHP, Meclis'te 5. sıraya geriledi. Özgür Özel'in CHP'den istifa etmesinin ardından yeni partinin kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Süreçle birlikte CHP'nin milletvekili sayısının 135'ten 44'e düştüğü belirtilirken, gözler TBMM'deki yeni parti sıralamasına ve CHP'nin Meclis'teki yeni konumuna çevrildi. SETA Araştırmacısı Hüseyin Arslan ile Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri ve yeni Meclis tablosunu değerlendirdi.